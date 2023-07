PiS nie ugnie się przed Zełenskim i KE. "Zboże z Ukrainy może być problemem w kampanii"

Takie stawianie sprawy nie podoba się rządzącym w Polsce. Przedstawiciele rządu PiS starają się jednak - wiemy, że to celowe działanie, by nie podgrzewać bezpośrednio sporu z Ukrainą - odnosić się w tej sprawie przede wszystkim do Komisji Europejskiej. - Nie możemy sobie pozwolić na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego w Polsce. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu [importu ukraińskiego zboża do Polski - przyp. red.], to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller w "Salonie politycznym Trójki".