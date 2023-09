Rosja grozi Armenii. Decyzja Erywania to policzek dla Putina

Decyzja Armenii jest zaskoczeniem w Rosji, ponieważ był to kraj uważany za bliskiego sojusznika Moskwy. Od 1991 roku Armenia należy do Wspólnoty Niepodległych Państw, a od 2015 roku do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Erywań jest również członkiem Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To wojskowo-polityczna organizacja międzynarodowa obejmująca Białoruś, Armenię, Kazachstan, Kirgistan, Rosję i Tadżykistan.