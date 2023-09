Amunicja zapalająca spadła na ukraińskich żołnierzy. "Piekło" [RELACJA NA ŻYWO]

Aby mieć dostęp do takich danych, "detektyw" wciągnął w nielegalny proceder swojego znajomego, czynnego funkcjonariusza obecnej policji, który miał dostęp do baz danych organów ścigania. Średni koszt jednego "dossier" wynosił równowartość co najmniej 200 USD, kwota ta zależała od ilości informacji, jakie udało się zebrać. Zapłatę za "usługi" przestępca otrzymywał na konto swojego bliskiego krewnego. Jak na razie detektyw przebywa na wolności, a jego wspólnik - policjant został zawieszony w czynnościach służbowych. Obu przestępcom grozi kara do 6 lat pozbawienia wolności - poinformowała SBU.