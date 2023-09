Katastrofa Su-24. Rosjanie potwierdzają

Wojna w Ukrainie. 24 rosyjskie samoloty poza strefami walk

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie do końca sierpnia tego roku siły zbrojne i służby specjalne przeprowadziły co najmniej dziewięć udanych ataków na bazy lotnicze na rosyjskich tyłach. Łącznie zniszczono lub uszkodzono co najmniej 24 samoloty poza strefami walk - wynika z danych, które udostępnił niezależny rosyjski portal Wiorstka.