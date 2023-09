Czy czeka nas Unia wielu prędkości [OPINIA]

W ramach tej debaty rządy Niemiec i Francji - dwóch największych, najważniejszych politycznie i gospodarczo państw Unii - powołały w styczniu wspólną grupę ekspertów, mającą za zadanie opracowanie propozycji reform UE. Raport przedstawiający efekt ich pracy ujrzał światło dzienne we wtorek. Choć nie jest on jak dotąd oficjalnym stanowiskiem Berlina i Paryża, to warto się z nim uważnie zapoznać także w Polsce. Obok koniecznych propozycji usprawnienia działania UE, zawiera on bowiem także propozycje rysujące drogę do "Europy wielu prędkości", co nie jest scenariuszem przynoszącym szczególnie optymistyczne perspektywy dla Polski.