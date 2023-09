Polska zagrożona? Kaczyński wzywa ws. migrantów

- Jedyną skuteczną na dłuższą metę metodą jest zawracanie ich i to bardzo konsekwentne - stwierdził Kaczyński. Bo wtedy - jak dodał - "cały ten biznes, bo przecież to jest też biznes, po prostu upadnie". - Jak mówiłem w tym przemówieniu, które w 2015 roku wygłosiłem, po raz pierwszy tak mocno stawiając kontrę w tej sprawie w Sejmie, konieczny jest uczciwy program pomocy tym ludziom na miejscu, to trzeba rzeczywiście zrobić - podkreślił prezes Kaczyński.