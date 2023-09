Lampedusa ogłasza stan wyjątkowy. "Wyspa bije na alarm"

- Jest to kolejny z kryzysów, które spotykają Lampedusę, więc - tak jak i poprzednio - zwraca się ona o pomoc zarówno do innych regionów we Włoszech (np. w przyjmowaniu migrantów odciąża Lampedusę Sycylia) i do rządu centralnego, jak i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Możliwości recepcyjne na Lampedusie nie są tak duże, by mogła sobie radzić sama. W związku z tym zwraca się o relokację uchodźców - mówi Szymańska.