"Mówię to po raz pierwszy". Unijny komisarz zdradza, co postanowiła Komisja Europejska ws. KPO

Te fundusze są bardzo potrzebne, zwłaszcza na przetwórstwo. Trzeba odbudowywać lokalne przetwórstwo, które zostało dotknięte zerwaniem łańcuchów dostaw. To jest ogromne wyzwanie, by się tym zająć, ponieważ trzeba przywrócić równowagę całego sektora produkcji żywności. Do tego sektora należą rolnicy, przetwórcy i rynek. Również lokalny. Rolnicy muszą mieć większy dostęp do bezpośredniej sprzedaży, muszą mieć możliwości sprzedawania swoich produktów również na najbliższym rynku, a nie ciągle szukać dalekich. Trzeba mieć własny rynek sprzedaży. Nadal w tym obszarze jest wiele do zrobienia.