Były szef MSZ wskazuje dwie twarze sukcesu PiS. I wytyka rządowi "flirt" z Komisją Europejską

Jako szef MSZ swoją pierwszą wizytę odbyłem w 2015 roku w Sztokholmie, a następnie w Helsinkach, uznając, że współpraca Szwecji i Finlandii z NATO jest bardzo ważna. Dla Polski było to niezwykle istotne. Jednak Turcja ma swoją agendę. Mają problem kurdyjski, problem z wewnętrzną pozycją Erdogana. I Erdogan bardzo mocno to rozgrywa, upomina się o kwestie kurdyjskie. Jego denerwuje liberalna postawa Szwedów, którzy pod pretekstem liberalizmu wobec uchodźców i emigracji wpuszczają jednocześnie polityczną migrację kurdyjską. To bardzo trudny temat, ale to kwestia do rozwiązania między Szwecją i Turcją. Osobiście uważam, że Turcja jest nam bardzo mocno potrzebna w regionalnych konstrukcjach. Dlatego nikomu nie służy konflikt na linii Ankara-Sztokholm.