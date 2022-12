Projekt PiS krytykują sami politycy PiS. "Ta ustawa jest niekonstytucyjna"

Zaznaczyła też, że nie wyobraża sobie, żeby "polski rząd zgodził się na coś, co byłoby niezgodne z polską konstytucją". Zapis o testowaniu niezależności sędziów sprzeczny z polską konstytucją? - Jeśli znalazłby się w tej ustawie, to dla mnie jest nie do przyjęcia – skomentowała europosłanka. - Sam fakt, że jest w tej chwili szansa na znalezienie kompromisu to bardzo dobra informacja. Pytanie, za jaką cenę – dodała była szefowa rządu.