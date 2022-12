Solidarna Polska wyjdzie z koalicji? "Są głosy radykalne"

Dopytywany o kwestie ewentualnego wyjścia ziobrystów z koalicji przyznał, że pojawiają się takie głosy. - W naszym gronie, w Solidarnej Polsce pojawiają się też głosy radykalne, które wzywają do opuszczenia Zjednoczonej Prawicy. Są też głosy, by poczekać na rozwój sytuacji i kontynuować rozmowy. Mamy dobry program jako Zjednoczona Prawica, dlatego decyzja o ewentualnym odłączeniu się jest bardzo trudna. Nie ma fundamentalnej zgody na ustawy, które naruszają polską suwerenność w Unii. To niełatwa sytuacja, bo alternatywa to opozycja, a gdyby opozycja doszła do władzy, nie dyskutowałaby nawet o tym. Mówią, że ta ustawa powinna jeszcze bardziej w pas kłaniać się Unii - mówił Woś.