Sądowa kapitulacja PiS. "Rząd nie ma większości"

Prawo i Sprawiedliwość – wbrew wielomiesięcznym deklaracjom – kapituluje w sprawie sądów i chce zlikwidować wprowadzone przez siebie przepisy najmocniej uderzające w niezawisłych sędziów. Po to, by zdobyć pierwszą transzę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma jednak pewności, że złożony we wtorek w nocy projekt ustawy zyska większość. Solidarna Polska pracuje nad stanowiskiem, ale nieoficjalnie posłowie zapowiadają, że mogą głosować przeciw. Z kolei opozycja nie zamierza gwarantować poparcia w ciemno. Posłowie boją się, że PiS wystawi ich do wiatru i skłóci.