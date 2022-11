Dylemat PiS. Sięgnąć po euro bez Ziobry, czy z Ziobrą trwać bez euro

Taki komunikat ze strony Brukseli, powtarzany z resztą od miesięcy, prowadzi do jasnego i mało odkrywczego wniosku, że wszystkie narzędzia, by sięgnąć po unijne miliardy są w rękach polskiego rządu. Tu dochodzimy jednak do kluczowego problemu, czy rząd – a bardziej precyzyjnie Prawo i Sprawiedliwość – będzie w stanie wypełnić kamienie milowe ze Zbigniewem Ziobrą na rządowym pokładzie. Deklaracje powtarzane przez polityków Solidarnej Polski w nieoficjalnych rozmowach, prowadzą do wniosku, że nie będzie to możliwe, co szczegółowo rozwijamy w dalszej części tekstu.