KPO: Orbán kapituluje i "bierze UE za zakładnika". Polska stoi w miejscu

Hejj podkreśla, że w wyniku wolty węgierski rząd rzeczywiście zaczął przeprowadzać zmiany w prawie. – Navracsics negocjował z Brukselą, co zrobić, żeby dostać pieniądze z KPO i mówiąc wprost w Brukseli napisana została ustawa z unijnymi urzędnikami. W sierpniu pojawiło się rozporządzenie, które mówiło, jakie będą kroki rządu ws. walki z korupcją, przejrzystości przetargów, praworządnością. W jesiennej sesji parlamentu zaczęło się ekspresowe uchwalanie tych zmian. Minister sprawiedliwości Judit Varga poleciała do Brukseli. Mówiła, że to są bardzo dobre rozmowy i jest pole do porozumienia. W tym ekspresie legislacyjnym uchwalają wszystko, czego chce Komisja Europejska, ale to, jak zmiany będą realizowane, to jest inna kwestia – zastrzega.