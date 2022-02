Ziobro przesadził? Wiceminister o ataku na Morawieckiego

Minister Sprawiedliwości komentując niekorzystny dla polskiego rządu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdził, że jest to wynik "historycznego błędu" premiera Mateusza Morawieckiego. O ocenę tej wypowiedzi poprosiliśmy wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. - To na pewno był historyczny dzień - powiedział. - Po pierwsze, dlatego że TSUE usankcjonował to, że jego decyzje mogą być złamaniem ustaleń Rady Europejskiej. Inaczej mówiąc, konkluzje RE, która do tej pory była najważniejszą instytucją, nadającą ton integracji europejskiej, co wynika z traktatów, od wczoraj - można powiedzieć - że są nieważne, bo TSUE może przedstawić inną ich interpretację - wyjaśnił swój ogląd sytuacji polityk. - Od wczoraj TUSE wprowadził nową zasadę: to ja jestem tą instytucją która określa porządek a nie traktaty - dodał. Pytany, czy jednak Ziobro nie posunął się za daleko w swojej wypowiedzi, Wawrzyk stwierdził, że nie to jest w jego ocenie najważniejsze dla koalicji rządzącej. - Dla mnie, jako członka PiS najważniejsza jest jedność Zjednoczonej Prawicy i to, żeby w działaniach, które są planowane i realizowane, była ta jedność zachowana. To jest w tej chwili najważniejsze, bo to służy Polsce - powiedział.