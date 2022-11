Co ze środkami z KPO? Szynkowski rozmawiał z Jourovą

"Przeprowadziliśmy konstruktywną dyskusję z polskim ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem na temat niezależności sądownictwa w Polsce, zwłaszcza w kontekście sądowych kamieni milowych w KPO. Był to krok we właściwym kierunku" - napisała wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova w środę na Twitterze.