Kryzysowa narada w PiS. Zapadła decyzja, Kaczyński nie ma wyjścia. "Kompromis z UE w ciągu kwartału"

Szkopuł w tym, że to sami współpracownicy premiera Morawieckiego wysyłają przecieki do mediów o tym, że trzeba się dogadać. - To, co mówi Szynkowski, to blef. To stroszenie piórek to tylko alibi i przekaz dla wyborców prawicy. Ludzie premiera chcą się z Komisją ułożyć, a pozornie twarda retoryka jest jedynie zasłoną dymną - przewiduje jeden z "ziobrystów".