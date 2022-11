"Ziobryści" skarżą się na TVP: "Zostaliśmy wycięci z programów". Wskazują na PiS

- Podchodzimy do tego ze spokojem, ale to jest żenujące. W TVP brylują politycy PO i Lewica, a zapraszani posłowie PiS nie potrafią twardo odpowiadać na ich ataki. To są amatorzy. No ale cóż, jeśli chcą doprowadzić do klęski całego obozu prawicy, to są na dobrej drodze - mówi polityk Solidarnej Polski.