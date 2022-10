Złamana obietnica i perspektywa budżetowej katastrofy. Morawiecki zmienia strategię

- Namawiamy Jarosława Kaczyńskiego do zmiękczenia stanowiska wobec Unii. Jeśli nie będzie pieniędzy z UE, to nie będzie wygranej PiS-u w wyborach - przekazał tygodnikowi jeden z rozmówców. Inny stwierdził, że "musimy iść z Unią na ugodę jak Orban, a wtedy fundusze mogą spłynąć do Polski w nowym roku". Kolejny rozmówca przyznaje, że "kwestia funduszy będzie kluczowa przed wyborami zarówno dla partii rządzącej, jak i dla opozycji". - Można powiedzieć, że jak nie będzie funduszy, to nie ma PiS-u, a jak będą, to nie ma Tuska - podsumował jeden z polityków.