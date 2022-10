Tragiczne konsekwencje decyzji Putina. Rosja idzie na całość

Gdy pytamy o sytuację na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, prezes Jacek Piechota przyznaje, że polski rząd "robi wszystko, by usprawnić przewozy zboża przez granicę". Jak jednak dodaje, niestety nie jest to infrastruktura adekwatna do potrzeb. - Mamy ograniczone możliwości przeładunkowe. Eksport wymaga też licznych kontroli, z racji tego, że jest to zewnętrzna granica UE. To wszystko trwa - mówi Jacek Piechota.