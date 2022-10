Kolejny zmasowany atak. "Ukraińcy będą musieli zdecydować się, co chronić"

"Rosja przerzuci się na cele otwarte, na nękanie miast"

Jak podkreśla, istotne jest nasycenie ochroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, możliwość zwalczania środków napadu powietrznego - od dronów po ataki lotnicze i rakietowe. - Rosjanie nie mogą długo kontynuować ataków rakietowych, bo nie mają wystarczającej liczby rakiet dalekiego zasięgu, co widać po chęci zakupu takich rakiet z Iranu. Rosjanie będą nękać tym, co mogą. Ukraińcy będą musieli zdecydować się, co chronić, a czego nie. Żaden kraj nie ma tylu sił i środków, by ochronić wszystko - podkreśla ekspert. - Rosja przerzuci się na cele otwarte, na nękanie miast. Robili to i będą robić. Ukraina nic na to nie poradzi - dodaje.