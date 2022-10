Nagła zmiana retoryki Kremla. To oznacza tylko jedno

Prof. Boćkowski przypomina, że Rosjanie coraz więcej wiedzą o tym, co naprawdę dzieje się na froncie. - Te informacje wypływają chociażby przez telegram, który chcieli zablokować. To właśnie tam pokazywane są absurdy, z którymi boryka się armia. Mówienie o negocjacjach ma odwrócić uwagę i pokazać, że to Putin "chce" pokoju. A ten rosyjski pokój już jest nam znany: przyznajcie to, co zagarnęliśmy i dajcie nam wszystko to, czego chcemy - podsumowuje.