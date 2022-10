Zemsta Putina wchodzi w życie. "Konsekwencje będą przerażające"

- Nikogo nie powinno dziwić, że cele rosyjskie zostały zaatakowane. Oskarżenie Wielkiej Brytanii to nonsens. Brytyjczycy nie daliby się wplątać w coś, co skutkowałoby poważnymi konsekwencjami. A to, że Ukraina jest wspierana przez różne nacje, to prawda. I bardzo dobrze, że wszyscy pracują na rzecz Ukrainy, że kraje nie boją się wysyłać nowoczesnego sprzętu i przekazywać dane wywiadowcze. Po wojnie Ukraina będzie miała ogromne know-how. Jak zakończy się konflikt, to my i NATO będziemy się od nich uczyć, jak powinno się współcześnie walczyć - dodaje.