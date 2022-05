Putin chce zagłodzić świat. "Kryzys żywnościowy wpisał w pakiet negocjacyjny z Zachodem. I żąda ustępstw"

Jak wyjaśnia ekspert, "Kreml, zdając sobie sprawę z rosnącej frustracji społeczeństw zachodnich w związku z rosnącą inflacją, w widoczny sposób gra na ten kryzys". - Rosja będzie to podgrzewać, pogłębiać, zakładając, że będzie to nie tylko zmniejszać chęć Zachodu do tego, by popierać Ukrainę, ale wręcz skłaniać niektóre państwa do tego, by wpłynęły na Ukrainę, aby zgodziła się na pewne ustępstwa wobec Rosji. To już widać u niektórych państw, jak choćby Francji - zauważa Konończuk.