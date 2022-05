Kryzys żywnościowy wywoła największe migracje od II wojny światowej? Wojna w Ukrainie zmienia wszystko

…która nie będzie chciała wszystkich przyjąć. I nie będzie w stanie. Zresztą to też nie będzie tak, że ludzie z Sudanu zechcą wsiąść do samolotu i przylecieć do Europy, bo to niemożliwe. Migracje z Afryki dokonują się na zasadzie "żabich skoków". Można je w miarę łatwo monitorować. Na pewno jednak migracje pozostaną głównym wyzwaniem współczesnego świata. Tym bardziej dobrze by było, aby w Polsce powrócono do dyskusji o polityce migracyjnej i miejsca Polski na migracyjnej mapie świata. Migracje zawsze dokonują się w "czasie i przestrzeni". To już nie jest wyzwanie dla krajów gdzieś daleko od nas. Dotyczy nas to tu i teraz.