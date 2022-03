Wojna w Ukrainie zmienia Polskę. Prof. Duszczyk: możemy stać się krajem dwunarodowościowym

Czy Polska powinna się przygotować na "maraton pomocy" i zmianę struktury polskiego społeczeństwa? Zmieni się oblicze naszego kraju w dłuższej perspektywie w związku z wojną w Ukrainie? - Jeżeli 800 tys. uchodźców zostanie w Polsce, w pewnym momencie dołączyliby do nich mężczyźni, którzy będą wyjeżdżać z Ukrainy. To będzie jakieś 1,5 mln ludzi. Oznaczałoby to to, że plus te osoby, które już w Polsce z Ukrainy mieszkają, to mielibyśmy około 2 mln osób narodowości ukraińskiej. W bardzo krótkim czasie z państwa typowo jednonarodowościowego byśmy się stali państwem dwunarodowościowym - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.