"Czas na państwo". Tak zmienia się pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W kwestiach mieszkań, edukacji, służby zdrowia, musi już zadziałać państwo. Nie obywatele. Musimy też pamiętać, że każda trauma, każda żałoba, kiedyś się kończy. Kiedy sami jesteśmy dotknięci jakaś tragedią, to najczęściej chcemy jak najszybciej wrócić do pracy, do codziennych obowiązków, żeby zapomnieć o tym, co nas dotknęło. To jest zachowanie obronne. W przypadku uchodźców jest podobnie. Jeżeli mogą być upodmiotowieni np. pójściem do pracy i zarabianiem środków na swoje utrzymanie, to natychmiast ich kondycja się poprawia, a to bardzo ważne. To jest też zdecydowanie dobry scenariusz dla społeczeństwa przyjmującego, czyli w tym przypadku nas, Polaków.