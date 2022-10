Polska straci kolejne miliardy z UE? Olbrzymie zamieszanie, w rządzie szukają winnego

Wraca temat Polexitu

Kłopoty obozu rządowego (a właściwie Polski jako kraju, bo środków unijnych pozbawiani są wszyscy Polacy) już wykorzystuje opozycja. Wraca narracja o Polexicie, o czym świadczą słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. - To oznacza nic innego jak prowokowanie i szykowanie nas do Polexitu. Mówił o tym premier Tusk, niektórzy się podśmiechiwali, ale najwyraźniej nie mieli racji, bo to, co się w tej chwili dzieje w warstwie politycznej, jest jednoznaczne, ale niestety w warstwie finansowej jest tragiczne dla Polski - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.