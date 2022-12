Tusk zabrał głos. "PiS uległo presji"

Apel do premiera. "Nie zepsujcie tego po raz kolejny"

Odnosząc się do ustawy o Sądzie Najwyższym, stwierdził, że "ta ustawa jest delikatnie mówiąc niedoskonała". - Jeśli chociaż trochę rozumu wróciło do głów rządzących, to warto tę ustawę w tych oczywistych punktach poprzeć. Świetne projekty miała opozycja, więc łatwo zbuduje się konsensus na rzecz poprawienia tej ustawy - mówił były premier.