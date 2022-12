PiS przegrało ważne głosowanie. Komisja ds. badania wpływów rosyjskich nie powstanie?

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Następnie został on skierowany do prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zebrała się wieczorem. W trakcie jej posiedzenia złożono dwa wnioski o odrzucenie projektu. Zrobili to Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.