Zmiany w Sądzie Najwyższym. Premier spotkał się z opozycją

- Zgodziliśmy się na to, żeby na przyszłym posiedzeniu procedować ustawę, która wpłynęła do Sejmu. Jak widać, rząd nie mając pewności co do większości zaczął rozmawiać z opozycją. Deklaracja jest jasna - będziemy pracować nad ustawą, jej finalny kształt będzie decydujący czy znajdzie ona poparcie ze strony również posłów naszych klubów - oświadczył po spotkaniu szef klubu KO Borys Budka.