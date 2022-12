PiS ogłasza sukces ws. KPO. Te słowa studzą emocje. Są wątpliwości

Komisja Europejska porozumiała się wstępnie z rządem PiS i podpisała tzw. ustalenia operacyjne dotyczące polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy projekt ustawy, który realizuje ten kompromis, zakłada, że sprawy dyscyplinarne sędziów rozstrzygałby Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak jest do tej pory - Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.Czy opozycja poprze takie rozwiązanie? Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego KO, powiedział w programie "Tłit" WP, że zgodnie z konstytucją nie można powierzyć NSA dodatkowych spraw. - W NSA są też neo-sędziowie, a to powoduje nieważność orzeczeń - dodał Budka. Podkreślił, że to rząd ma teraz obowiązek przygotować ustawę i zyskać jej akceptację. Polityk PO przypomniał również, że w Sejmie złożone zostały już wcześniej projekty w tej sprawie autorstwa jego ugrupowania oraz Lewicy, a także drugi: przygotowany przez PSL. Więcej w materiale wideo.

