Leszek Miller dla WP o zaskakującej decyzji Andrzeja Dudy. "Tu nie chodzi o pieniądze"

Leszek Miller, były premier: Nie znowu. Problemy mamy cały czas. Fakt, że Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko polskim władzom w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi tzw. Trybunału Konstytucyjnego i jego orzecznictwa, to kolejne tego typu działanie. Tzw. Trybunał Konstytucyjny w Polsce stawia prawo krajowe nad prawem unijnym. To nie mieści się w standardach, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że to premier Mateusz Morawiecki przecież zwrócił się do Trybunału pani Julii Przyłębskiej z wnioskiem, by ten stwierdził nadrzędność prawa polskiego nad prawem unijnym. I teraz widzimy tego konsekwencje.