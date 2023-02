Republika deweloperska. Wstrząsające kulisy patologii mieszkaniowych w Polsce. "Państwo zawaliło"

Architektura krajobrazu ma w Polsce niski prestiż, najczęściej kojarzymy ją z urządzaniem ogrodów, a nie projektowaniem ważnych przestrzeni. Rozwiązania proponowane przez rząd to zjawisko podtrzymują: 20 proc. powierzchni ma zajmować trawnik, a niekoniecznie coś realnie funkcjonalnego jak chociażby zadrzewienia. To taka "zapchajdziura" regulacyjna. Polskie władze powinny wprowadzić standardy kształtowania powierzchni biologicznie czynnej, bo to by zachęciło do tego, żeby rozwijać miejskie rolnictwo i tworzyć powierzchnie, które byłyby dużo bardziej chłonne, estetyczniejsze i które lepiej oczyszczałyby nasze powietrze. To na pewno lepsze niż trawnikowe dywany koszone co dwa tygodnie.