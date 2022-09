Gorsze życie. Kiedy rata rośnie, a żołądek się ściska

- No, jestem wyczerpany. Bo właściwie od czterech lat nie odpocząłem na urlopie. Niby byliśmy w Grecji. Ale ja tam cały czas pracowałem. Zabierałem laptop i siedziałem z nim nad basenem. Teraz, jak pojechaliśmy do dziadków, też cały czas pracowałem. Najgorsze, że ciągle muszę być pod telefonem. Bo jak nie odbiorę od kontrahenta, to już się nie dodzwonię. Do nich bardzo trudno się dobić. Jak już dzwoni, to dlatego, że mam coś, czego on chce. Co oznacza, że muszę być dostępny w danej chwili. W dodatku muszę być gotowy ze wszystkim: z pełną ofertą, z poprawkami – bo to szybkie negocjacje, trzeba je od razu wprowadzić. W międzyczasie szukam nowych produktów. I na bieżąco rozwiązuję problemy, bo rzeczywistość jest dynamiczna, np. koszty logistyki bardzo mi podrożały. Czy towar przywożę z Włoch, z Francji, czy wiozę go po Polsce, transport podrożał mi o 60 proc., a nie mogę podnieść cen swoich produktów. To sprawia, że muszę więcej sprzedać innej sieci albo innego produktu, bo przecież tego samego nie sprzedam więcej temu samemu kontrahentowi. A to wszystko oznacza więcej pracy. Chętnie zatrudniłbym kogoś, ale nie mogę sobie na to pozwolić.Brzmi konkretnie i rozsądnie. Maciej ma problem, Maciej go rozwiązuje. Rata skoczyła mu o 4 000 zł, Maciej pracuje ciężej i ją płaci.