Mieszkanie bez wkładu własnego. Są nowe zasady programu na 2023 rok

Mieszkanie bez wkładu własnego. Kto może skorzystać z programu?

Wymagania, które należy spełnić, by skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego, przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, rządowa pomoc nie jest skierowana do osób o niskich dochodach "do mniej zamożnych gospodarstw domowych adresujemy większość programów polityki mieszkaniowej, na które też przeznacza się najwyższe wydatki z budżetu". Z programu mogą skorzystać osoby, które nie posiadają prawa własnościowego do mieszkania lub domu. Co ważne, zarówno kredytobiorca, jak i członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami mieszkań lub innych lokali mieszkalnych, chyba że w skład gospodarstwa wchodzi co najmniej dwójka dzieci. W takim przypadku metraż posiadanego mieszkania, które nie przekreśla możliwości skorzystania z programu, rośnie wraz z liczbą dzieci i wynosi: