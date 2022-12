Mieszkanie prawem i towarem. W teorii. W praktyce frustracja i bezczynność władz

W ostatnim czasie widać też, jak zmienił się marketing deweloperów. Jeszcze rok czy dwa lata temu w reklamach występowały szczęśliwe polskie rodziny, które kupują pierwsze mieszkanie, a teraz deweloperzy coraz częściej kierują swoje reklamy do rentierów, do ludzi, którzy szukają sposobów, by ochronić swoje oszczędności przed inflacją. Z punktu widzenia dewelopera ważne jest, by mieszkanie po prostu sprzedać, a to komu je sprzeda, jest tematem drugorzędnym. Natomiast problem braku zdolności kredytowej Polaków jest również problemem deweloperów. Jeszcze w tym roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania będzie podobna do tej sprzed roku, ale już widzimy, że liczba nowych budów uległa znacznemu spadkowi.