"Idzie kryzys": Jak oszczędzać i próbować chronić pieniądze przed inflacją

- Polski budżet to jest około 650 mld zł, jeśli 100 mld zł musielibyśmy przeznaczyć tylko na obsługę odsetek od obligacji, to zacznie się robić nieprzyjemnie. Myślę, że rząd musi przyjąć jakiś plan oszczędności. Pytanie, czy to będą oszczędności na inwestycji, co by było niedobre, czy to będą oszczędności na transferach socjalnych. Ocena tego drugiego kroku może być różna, bo transfery można ciąć na ślepo albo zabierać je tym, którzy są w lepszej sytuacji finansowej, a zostawić tym, którzy są w gorszej. Widać, że skończyły się czasy, w których polski rząd miał możliwość zaciągnięcia dowolnej ilości długów przy niskim oprocentowaniu. Mimo że popyt na polskie obligacje spada, niektórzy inwestorzy nie chcą ich kupować, nie chcą mieć 9 proc. rocznie przez 9 lat, bo boją się, co za 10 lat się wydarzy, to my jeszcze nie jesteśmy krajem na skraju bankructwa.