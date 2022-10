"Idzie kryzys": Nawet kilkaset złotych miesięcznie w koszu. Jak nie marnować jedzenia i oszczędzać

- Nasi podopieczni nieustannie borykają się z wyborami, czy mają zapłacić za rachunki, za leki, kupić dzieciom buty na zimę, czy kupić jedzenie. Staramy się im ułatwić ten wybór, chcemy, żeby nie mieli dylematu, czy wystarczy im na jedzenie. Często słyszymy, że to dla nich prezent od życia, bo nie muszą się martwić o to, czy będą mieli dzieciom dać co do jedzenia. To jest też dla nich poczucie, że nie są sami, ktoś o nich myśli, są bezpieczni, bo przyjdzie paczka z banku żywności. Myślę, że to jest dla nich szalenie ważne, zwłaszcza obecnie, kiedy pensje za bardzo nie wzrastają, a koszty rosną.