"Cofniemy się do 2015 roku". Mamy nowy raport o polskim ubóstwie

W 2020 r. populacja Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji liczyła łącznie ok. 2 mln osób, w tym 410 tys. dzieci (wzrost o ok. 98 tys. w porównaniu z rokiem 2019) i 312 tys. seniorów (wzrost o ok. 49 tys.). Był to pierwszy wzrost od lat - statystyki bowiem od 2015 r. się poprawiały.