Kaczyński o kartoflach dzików. Ekspert: "to trochę stand up i operetka"

Jarosław Kaczyński w weekend kontynuował objazd po Polsce - tym razem był na Pomorzu. Po raz kolejny nie zabrakło kontrowersyjnych wypowiedzi. Prezes PiS przekonywał m.in., że przed rządami jego partii była tak wielka bieda, że "ludzie kradli z lasów ziemniaki sadzone przez leśników dla dzików". O nową ofensywę narracyjną szefa partii rządzącej oraz kontrowersje z niej płynące, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, pytany był prof. Sławomir Sowiński z UKSW. - Kluczowe słowo to mobilizacja. PiS ma podwójny problem. We własnych szeregach jest kryzys zaufania, zwłaszcza wobec premiera Morawieckiego. Stąd ta podróż prezesa po kraju - przywracania wiary w polityczną sprawność. Drugim problemem PiS jest grupa 1 mln czy 1,5 mln wyborców, którzy zaufali partii, ale dzisiaj są w politycznej poczekalni. Czarny sen PiS to demobilizacja elektoratu. Przekaz polityczny prezesa PiS jest na takim pograniczu stand up'u, opery, operetki - i on ma obudzić ten uśpiony elektorat. Chodzi o wypowiedzi na granicach absurdu, które odsuwają uwagę od tego, co dla partii jest najtrudniejsze.

