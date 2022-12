Program Pierwsze Mieszkanie. Kto z niego skorzysta? Rządowy projekt ruszy już w 2023 roku

Nowy, rządowy program mieszkaniowy ma składać się z dwóch filarów. Pierwszym z nich są dopłaty do kredytu, drugim - specjalne konto oszczędnościowe. Zgodnie z zapowiedziami rządu, ma to być kolejny program — obok 500 plus — o szerokim, powszechnym charakterze. Jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać? Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło szczegóły.