Tanie mieszkania dla młodych to fikcja. "Państwo abdykowało ze swojej roli"

- Nie wiem tylko, czy jestem w pełni przekonany do modelu państwowego dewelopera. To, co w jakimś stopniu się sprawdziło, to model, gdzie samorząd zaprasza do współpracy architektów i odpowiada za koordynację całego projektu. Takim przykładem były chociażby Nowe Żerniki we Wrocławiu. W finansowanie zaangażowano środki TBS-u oraz prywatnych deweloperów. Wszystkie warunki ustalała jednak strona publiczna. Deweloper miał szansę wejść lub nie. Gdy widzi w tym zysk, to wchodzi. Więc wyznaczanie takich dobrych reguł jest bardzo ważne - podkreślił ekonomista.