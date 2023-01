Tu Polki dokonują aborcji. "Chcą zabrać szczątki do domu, nie mogą"

Femke van Straaten, kierowniczka klinik aborcyjnych w Holandii, w rozmowie z Wirtualną Polską podaje, że w 2021 roku 460 Polek udało się do jej klinik (Abortion Clinic Amsterdam oraz Bloemenhove Clinic) w celu aborcji, a do innej holenderskiej kliniki trafiło 190 kobiet znad Wisły. To łącznie 650 Polek, które przyjechały do Holandii, by tam usunąć ciążę.