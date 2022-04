Stanęła przed sądem, bo pomogła w aborcji. "Ordo Iuris reprezentowało płód jako jednostkę pokrzywdzoną"

Na temat dostępu do akt sprawy wypowiedział się przedstawiciel Ordo Iuris. - Obrońca pani Justyny Wydrzyńskiej zarzucił na rozprawie, że Ordo Iuris włożyło minimum wysiłku do napisania wniosku o dopuszczenie do uczestnictwa w postępowaniu. Uzasadnił to tym, że nie zapoznaliśmy się z aktami sprawy, nie wystąpiliśmy o wgląd do nich - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.