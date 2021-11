Najnowszy sondaż dla WP. Polacy bezlitośni ws. aborcji

Aż 28 proc. badanych, którzy w 2019 roku oddali głos na PiS, popiera powrót do stanu sprzed wyroku TK ws. aborcji. Kolejne 14 proc. ankietowanych z tej grupy uważa, że prawo to powinno być zliberalizowane. Tyle samo wyborców PiS opowiada się za zaostrzeniem prawa do aborcji, zaś za utrzymaniem status quo jest 17 proc. respondentów.