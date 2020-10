TK wydał wyrok ws. aborcji ze względu na wady płodu

W 2019 do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek posłów PiS o zbadanie zgodności z polską konstytucją aborcji z powodu wady płodu. Chodzi o możliwość przerwania ciąży w przypadku podejrzenia choroby lub upośledzenia. To jedna z trzech dopuszczalnych możliwości przeprowadzenia aborcji w Polsce. Kompromis w tym zakresie ustalono w 1993 r.

Trybunał Konstytucyjny o przepisach aborcji ze względy na wady płodu

Sprawa budziła emocje jeszcze przed ogłoszeniem wyroku. Posłanki Lewicy przekonywały, że decyzja TK będzie miała wpływ na prawa wszystkich kobiet w Polsce. W ramach strajku samochodowego protestowały również działaczki ze Strajku Kobiet. Swój sprzeciw wyrażała również Akcja Demokracja. O zostawienie dotychczasowych przepisów apelowało również w liście otwartym do Trybunału Konstytucyjnego ponad 800 lekarzy.

Aborcja z powodu wady płodu. Rzecznik Praw Dziecka pisze pismo do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar twierdzi natomiast, że zmiana przepisów antyaborcyjnych powinna być poprzedzona rzetelną, publiczną debatą, podczas której zainteresowane strony będą mogły przedstawić swoje racje. Z kolei Rzecznik Praw Dziecka Michał Pawlak stwierdził w piśmie do TK, że "aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia". Takie przerwanie ciąży ma "pozwalać zabić nienarodzone dziecko na podstawie jedynie podejrzenia wystąpienia ciężkiej choroby".