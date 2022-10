Tysiące Polek wyjeżdża za granice. Efekt wyroku TK ws. aborcji

Zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce sprawiło, że Polki częściej wyjeżdżają na zabieg za granicę. W ciągu ostatniego roku było to 1,2 ty. Polek. Z aborcji farmakologicznej skorzystało co najmniej 9,2 tys. kobiet. To niemal trzy razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - pisze w czwartek "Dziennika Gazeta Prawna".