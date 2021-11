Aborcja dla Polek. Władze Holandii chcą pomóc

– Zaapelowaliśmy do krajów UE o solidarność z Polkami, które chcą skorzystać z prawa do aborcji poza granicami. Holandia odpowiedziała na nasze oczekiwania, mam nadzieję, że za nią pójdę i inne kraje. Najważniejsze, żeby stworzyć taki mechanizm, w którym Polki będą miały dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji w większości krajów Europy i, jak widzimy po przykładzie Holandii, to jest możliwe – mówi DW europoseł Robert Biedroń z Lewicy. Polityk przypomniał, że według danych Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA) w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy tylko 300 kobiet uzyskało w Polsce zgodę na przerwanie ciąży z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia, tymczasem – jak szacuje organizacja – liczba nielegalnych aborcji może dochodzić nawet od 150 tys. do 200 tys. rocznie.