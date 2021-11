Rząd wprowadzi rejestr ciąż? Poseł PiS: Jestem absolutnym przeciwnikiem

Do sprawy odniósł się również przewodniczący PO Donald Tusk. - Gdyby to był inny rząd, można by mieć złudzenie, że w sprawie tzw. rejestru ciąż chodzi o poprawę standardów i zwiększenie opieki nad ciężarnymi w Polsce. W przypadku tego rządu wiadomo, że chodzi o przymus i kontrolę. Wygląda to wszystko trochę jak z upiornego horroru. Dobrze wiemy, i tragedia w Pszczynie to potwierdziła, że od dłuższego czasu to prokurator ma prowadzić ciążę, a nie lekarz - powiedział na konferencji prasowej Tusk.